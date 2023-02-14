العالم اليوم - البيت الأبيض: لا طائرات تجسس أميركية في المجال الجوي الصيني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:22 صباحاً - قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه لا توجد طائرات استطلاع أميركية في المجال الجوي الصيني، لينفي مجددا صحة اتهامات الصين بأن مناطيد أميركية حلقت على ارتفاع عال في مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022.

وعندما سُئل خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض لتوضيح ما إن كانت الولايات المتحدة تشغل طائرات في مجال جوي تقول بكين إنه يتبعها، في المجال الجوي الصيني المعترف به دوليا، رفض كيربي ذكر المزيد. وقال "لا توجد طائرات استطلاع أميركية في المجال الجوي الصيني".

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