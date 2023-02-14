العالم اليوم - تونس.. اعتقال القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:22 صباحاً - اعتقلت الشرطة التونسية القيادي في حزب النهضة الإخواني نور الدين البحيري، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي سمير ديلو "الشرطة اقتحمت بيت نور الدين البحيري واعتدت على زوجته واعتقلته"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وخلال يومين نفذت الشرطة حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوي بشبهة التآمر على أمن الدولة.

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