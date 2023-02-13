أشرف العشرى لـ«إكسترا نيوز»: كلمة الرئيس السيسى للدول العربية من القلب

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أشرف العشرى، مدير تحرير الأهرام، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فى القمة العالمية للحكومات، كان من القلب للعقول والأفئدة فى دبى ومصر والعالم العربى.





وأضاف "العشرى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحديث كان به كثير من الدفء والحميمية وكثير من وثاقة العلاقات المصرية الخليجية، وخصص العديد من الرسائل المتعددة الاتجاهات والأبعاد التى أطلقها الرئيس السيسى للجميع فى المنطقة، فيما يتعلق بالمساندة والوقوف والدعم والغطاء والرعاية من قبل الأشقاء فى الخليج وخاصة فى الإمارات والممكلة العربية السعودية والكويت. وتابع، أن طرح الرئيس عددًا من القضايا، واستطاعت دول عربية منها الإمارات والسعودية والكويت توفير استحقاقات الدعم لمصر بعد 3 يوليو 2013، والحديث كان فيه الكثير من الصراحة، وكثير من بعض الأمور التى تطرح لأول مرة، ووجه الرئيس الشكر والتقدير والعرفان للقيادة فى الإمارات والسعودية والكويت.

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