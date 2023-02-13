«إكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن العلاقات المصرية السعودية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "تقوم العلاقات بين الدولتين على التنسيق والتشاور لمواجهة كل ملفات المنطقة وأزمتها، ويتفق البلدان على رفض كل التدخلات الإقليمية فى شؤون الدول العربية أيًا كان مصدرها، وتشجع الدولتان المبادرة السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، وتدعم الدولتان العمل العربى المشترك فى إطار تدعيم آليات العمل العربى المشترك".

وتابع: "يؤكد البلدان أهمية العمل العربى المشترك للحفاظ على الأمن القومى لدول المنطقة، ويتفق البلدان بشأن جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك جهود تجفيف منابعه، وتتنوع أوجه التعاون العسكرى بين الدولتين فى إطار التدريبات المشتركة لنقل الخبرات وتبادلها، والسعودية تُعد أكبر شريك تجارى لمصر فى الشرق الأوسط كما تُعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية".

وأضاف، أن تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل تميزت به العلاقات المصرية السعودية، وأكدته العبارات والتصريحات الرسمية فى مقدمتها كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى كررها فى أكثر من مناسبة التى لخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديدًا الممكلة العربية السعودية، قائلًا: "مسافة السكة وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القوى المصرى".

وأكمل: "برهنت عليه المواقف المتعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون، العلاقات التى تجمع مصر والسعودية هى علاقات متجذرة تاريخيًا فى توحد الممكلة كان البلد الأول الذى يزوره الملك عبدالعزيز مؤسس السعودية هو مصر، قبل أن تصبح جمهورية، وكان عام 1926 عامًا مهما فى العلاقات بين مصر والسعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين الدولتين".

وتابع: "وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية، ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية، والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية وشارك الجيش السعودى فى جميع الحروب التى خاضتها مصر ابتداء من عام 1948".