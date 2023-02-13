أوكرانيا: الوضع معقد شمال باخموت على خلفية تقدم القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أن الوضع "معقد" شمال باخموت، مركز المعارك فى شرق البلاد، حيث أعلن الجيش الروسى الاستيلاء على بلدة جديدة مواصلا محاولاته لتطويق هذه المدينة الحصن فى دونباس.





وأقرت الرئاسة الأوكرانية، حسبما نقل راديو "مونت كارلو"، اليوم الاثنين، بأن الوضع "معقد" فى بلدة "باراسكوفيفكا" جنوب "سوليدار" وعلى بعد 10 كلم من وسط باخموت "التى تتعرض لقصف وهجمات مكثفة روسية. وتعد مدينة باخموت التى كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، دمرت إلى حد كبير خلال أكثر من ستة أشهر من القتال الذى خلف أيضا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين، كما أن هذه المدينة تعد رمزا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية فى شرق البلاد. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية فى تقريرها اليومى أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة بالقرب من باخموت الأحد بالدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.

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