باحث اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبى صعبة

جدة - نرمين السيد - وقال متولى، خلال ظهوره عبر خاصية "زووم"، فى برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحديث زاد حول استفتاء عن العودة إلى الاتحاد الأوروبى من جديد.

وأضاف، أن استطلاعات الرأى فى الفترة الأخيرة كشفت أن 65% من البريطانيين، يريدون العودة من جديد إلى الاتحاد الأوروبى.

وتابع، أن الواقع هو وجود تحديات داخلية كبيرة إذا قرر رئيس الوزراء عمل استفتاء آخر، لأنه سيتوجب عليه أن يقنع أعضاء الحزب بالاستفتاء، إضافة لإقناع من صوتوا بنعم لمغادرة الاتحاد الأوروبى، كما يتوجب عليه التأكد من تمكنه تحمل الحملات الدعائية للاستفتاء ماديا.

واستكمل، أنه حتى بعد التصويت بنعم للعودة إلى الاتحاد الأوروبى، فإن بريطانيا ستكون فى مواجهة تحديات كثيرة صعبة من الاتحاد الأوروبى نفسه، قد تجعل عودة بريطانيا تستغرق عدة سنوات.