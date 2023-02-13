كاتب سعودى لـ«إكسترا نيوز»: قدرة مصر هى قوة للمملكة والخليج «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الحبابى، الكاتب السعودى والباحث فى العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية السعودية بدأت عندما زار مؤسس الممكلة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، مصر عام 1946 بعد لقاء مع الرئيس الأمريكى روزفيلت، على متن إحدة مدمرات الجيش الأمريكى، وأرسيا اتفاقًا بمجال الأمن والطاقة بالمنطقة.





وأضاف "الحبابى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الملك عبدالعزيز أوصى أبناءه بمصر، وقال إنه لا غنى لمصر عن الممكلة ولا غنى للمملكة عن مصر، ومصر هى قيمة وقامة فى الأمة العربية بتعداد سكان يتجاوز 105 ملايين وبعلماء وباحثين وجيش عظيم. وتابع: "قوة مصر فى مجال السياسة والاقتصاد، من النواحى العسكرية والأمنية هى قوة للمملكة العربية السعودية وقوة لمجلس التعاون الخليجى، والأقلام الصحفية التى يخونها التعبير أو طريقة التوضيح والحديث عن العلاقات نقول لهم لن تنالوا من العلاقات السعودية المصرية، وما هو قادم خير للبلدين بالتنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان وولى عهده دائمًا حاضر بين الجانبين".

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