جعجع للقاهرة الإخبارية: لم أشك فى حزب الله إلا بعد تدخلهم بتحقيقات المرفأ

جدة - نرمين السيد - وأضاف جعجع، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «منذ وقوع الانفجار وحتى بداية التحقيق لم ينتابنى أى شعور بأن حزب الله هو المسؤول عن الانفجار أو له علاقة به ولو للحظة واحدة، بالرغم من كل النظريات التى اجتاحت الشارع اللبنانى وقتها».
وأوضح «إلا أنه تبين بالتحقيقات وظهر تباعا أن حزب الله يتدخل بالتحقيقات، وكان همهم الأساسى إيقاف التحقيقات، وأنا من وقتها بدأت أشك أن حزب الله لديه شيء ما ومسؤولية ما فى انفجار المرفأ، وإلا ما الذى أجبر حزب الله على التدخل بهذا الشكل الواضح والفاضح فى التحقيقات».
وتابع بأن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن سقوط 220 قتيلًا بينهم جنسيات أخرى عربية وأجنبية، كما أسفر عما يقرب من 8000 مصاب و10 آلاف منزل مدمر، إضافة إلى مليارات الدولارات خسائر بالوقت الذى تعيش لبنان فيه أزمة اقتصادية ومعيشية.
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