العالم اليوم - بالفيديو.. إنقاذ مسن تركي بعد 185 ساعة تحت أنقاض الزلزال

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إنقاذ مسن تركي بعد 185 ساعة تحت أنقاض الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:24 مساءً - انتشلت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية، على مسن على قيد الحياة، بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمّر الذي ضرب كهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

وتمكن حسين بربر، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من البقاء حيا لأكثر من أسبوع تحت الأنقاض، ليحقق معجزة جديدة وإشارة حسنة لاستكمال جهود البحث عن ناجين آخرين.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لبلدية قونية الكبرى، على إشارة الحياة في حطام شقة في شارع سنان في أنطاكيا، بمنطقة سيبرايل بولاية هاتاي.

وبعد ساعات من العمل المضني، أنقذت الفرق التي كانت تحفر نفقا بين الحطام، بربر، وسادت حالة من الفرح بين فرق الإنقاذ والموجودين.

الزلزال الأكثر فتكا

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة، من الزلزال الذي ضربهما في 6 فبراير الجاري بقوة 7.8 درجات، إلى أكثر من 37 ألفا.

ومن المتوقع ارتفاع الحصيلة، لوجود ضحايا ما زالوا تحت أنقاض آلاف المباني المدمرة.

هذه الحصيلة جعلت زلزال كهرمان مرعش رقم 5 من بين الزلازل الأكثر فتكا في العقود الأخيرة، كما أنه الأكثر فتكا في تركيا منذ عام 1939.