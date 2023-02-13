الخارجية : أردنية تحت الأنقاض في أنطاكيا جراء الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 فبراير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فجر السبت، تلقيها معلومات بوجود أردنية تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان، إن أردنيا مقيما في المملكة تلقى اتصالا يفيد بوجود ابنته تحت الأنقاض في أنطاكيا.

وتتواصل الوزارة مع الفريق القنصلي الموجود في مدينة أنطاكيا لمتابعة الحالة مع السلطات التركية المختصة، كما تتابع عبر وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في أنقرة، أوضاع الأردنيين المقيمين في الجمهورية التركية، من جراء الزلازل الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن جهود الفريق القنصلي الموجود في مدينة أنطاكيا ما تزال مستمرة في متابعة أعمال البحث والتحري عن المواطنَين الأردنيَّين اللذين انقطع الاتصال بهما، وبالتنسيق مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات.

وأشار المجالي إلى أن السفارة الأردنية في أنقرة أمنت انتقال ثلاث عائلات أردنية بالإضافة إلى سبعة طلاب أردنيين من المناطق المتضررة إلى مدينة أنقرة، وأمّنت سكنا لهم في مراكز الإيواء المعتمدة من بلدية أنقرة.

وأشار أيضا إلى تأمين نقل خمسة أشخاص آخرين من مدينة غازي عنتاب إلى أنقرة ثم إلى الأردن، وتأمين وثائق سفر لعدد من الراغبين بمغادرة تركيا ومساعدتهم في تأمين حجوزات للطيران.

وقالت الوزارة إن الملحق الثقافي في السفارة في أنقرة اتصل مع الطلبة الدارسين بالجامعات في المناطق المتضررة من الزلزال، للاطمئنان على أحوالهم.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على دعوة الأردنيين المقيمين في تركيا إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام الآتية للخط الساخن للسفارة الأردنية في أنقرة: (00905353648518)، (00905384419586، (00905417899641)، (00905012575198)، أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).