ريشي سوناك: بريطانيا مؤمنة من تهديد مناطيد التجسس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 08:37 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية ستفعل "كل ما يلزم" لحماية البريطانيين من تهديد مناطيد التجسس.

ويأتي تصريح سوناك، بعد أن أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بريطانيا ستجري مراجعة أمنية، في أعقاب إسقاط الجيش الأمريكي سلسلة من الأجسام في المجال الجوي لأمريكا الشمالية، بما في ذلك منطاد تجسس صيني مشتبه به.

وقال سوناك إن«مسائل تتعلق بالأمن القومي منعته من الإدلاء بمزيد من التفاصيل»، بيد أنه أصر على أن بريطانيا على "تواصل دائم" بالحلفاء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) .

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: «أريد أن يعرف الناس أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على البلد آمنا».

وأضاف: « لدينا شيء يسمى قوة تأهب لرد الفعل السريع والذي يتضمن طائرات تايفون التي يتم وضعها في حالة استعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مجالنا الجوي».

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول أمس السبت، إن قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أسقطت جسما مجهولا انتهك المجال الجوي للبلاد.