جعجع لـ القاهرة الإخبارية: انفجار مرفأ بيروت أحد أسباب مرض لبنان

جدة - نرمين السيد - وأضاف جعجع فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن الشعب اللبنانى يعيش مأساة حقيقية. وتابع جعجع "نحن أمام وضع مغلق الآن.. وعلينا اتخاذ خطوات استثنائية.. ولكننا متأخرون". وأكد جعجع أن لبنان فى أشد الحاجة لمركز قرار يبدأ الإصلاحات، مشيرا إلى أن الشعب اللبنانى يعيش مأساة حقيقية.

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