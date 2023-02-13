جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إنها تنصح مواطنيها "بشدة" بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا، بسبب الهجوم الجديد الذى شنته روسيا فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: فرنسا تنصح مواطنيها بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.