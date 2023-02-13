مقتل 22 فى هجمات لمسلحين بالكونغو

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول محلى وجماعة معنية بحقوق الإنسان، إن مسلحين قتلوا 22 شخصًا فى هجومين منفصلين بإقليم إيتورى، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يومى الأحد والإثنين، فى استمرار لأعمال عنف بالمنطقة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية فى إيتورى، عام 2021 لوضع حد لإراقة الدماء، لكن استمرت الهجمات الدامية، ووقع الهجوم الأول، أمس الأحد، فى بلدة مونجبوالو بمنطقة جوجو، إذ قُتل 10 أشخاص.

وألقى جان بيير بيكيليسيندى، رئيس بلدية مونجبوالو، باللوم فى الهجوم على جماعة مسلحة محلية تنشط فى شرق البلاد الذى يمزقه الصراع.

وأبلغ بيكيليسيندى "رويترز" بأن المتمردين فتحوا النار على بائع ثم على مدنيين آخرين كانوا يقفون فى الشارع نفسه، قبل أن يفروا فى سيارة عندما وصلت الشرطة.

ووقع الهجوم الثانى على بعد 60 كيلومترًا بمنطقة إيرومو، فى وقت مبكر من اليوم.

وقال كريستوف مونياندرو، منسق جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، إن 12 قرويًا سقطوا قتلى.

وأضاف أن المهاجمين ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى جماعة مسلحة أوغندية تنشط فى شرق الكونغو منذ عقود، وبايعت الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية وتشن هجمات مميتة متكررة على القرى.