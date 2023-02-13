مستشفى ميداني أردني عسكري في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 فبراير 2023 08:17 مساءً - دوت الخليج :- جهزت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مستشفى ميداني عسكري في تركيا يضم طاقماً مكوناً من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سرير، وغرفة عمليات، ومختبرات، وغرفة عناية حديثة، بالإضافة إلى صيدلية، وبتخصصات مختلفة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي أقلعت الجمعة ناقلة المستشفى الميداني الذي حُدد موقعه في قرية بازارتشيش في مقاطعة كهرمان مرعش التركية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، وسفير تركيا في عمّان اردام أوزان، في وداع طاقم وأفراد المستشفى الميداني عند مغادرة الطائرات التي أقلعت، إلى تركيا.
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