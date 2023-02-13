العالم اليوم - فيديو لمعجزة جديدة.. انتشال صبي من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمعجزة جديدة.. انتشال صبي من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 06:22 مساءً - في الوقت الذي يتلاشى فيه الأمل شيئا فشيئا بالعثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، انتشل رجال الإنقاذ صبيا في الـ13 من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض.

ووثق مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يخرجون الصبي من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي جنوبي تركيا، الإثنين، وذلك بعد مرور ما يزيد على أسبوع على وقوع الزلزال.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على "نقالة"، مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف، حسب ما أوضحت وكالة "رويترز".

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة، من الزلزال الذي ضرب الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجات، إلى أكثر من 37 ألفا، ومن المتوقع على أن يستمر في الازدياد.