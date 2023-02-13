تقرير تركي: خسائر الزلزال يمكن أن تصل إلى 84 مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 05:25 مساءً - قال اتحاد الشركات والأعمال التركي، إن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ نحو 100 عام خلّف دمارا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.

واقترب إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء زلزال يوم الإثنين الماضي الذي بلغت قوته 7.8 درجة من 36 ألفا ومن المتوقع على ما يبدو زيادة هذا العدد وذلك في الوقت الذي تحول فيه التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية للناجين.

وقدر تقرير نشره اتحاد الشركات والأعمال التركي مطلع الأسبوع تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة و10.4 مليار دولار خسائر في الدخل القومي و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.

وقال التقرير، إن التكاليف الرئيسية ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.