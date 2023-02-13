منال لطفى للقاهرة الإخبارية: التقاعد المبكر أزمة تواجه سوق العمل البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقالت لطفى، خلال ظهورها على قناة "القاهرة الإخبارية" عبر تطبيق "سكايب"، إن التقاعد المبكر ظاهرة مقلقة للغاية فى بريطانيا، وتؤدى إلى نقص الأيدى العاملة.

وأضافت، أن هناك أزمات أيضا تؤثر على سوق العمل غير التقاعد المبكر، مثل الهجرة لأن هناك الكثير من البريطانيين الآن يغادرون البلاد، ويتوجهون إلى دور مثل أستراليا ونيوزيلاندا.

وتابعت، أن تعويض الأيدى العاملة أمر صعب ومعقد للغاية، بخاصة على مستوى المجال الصحى والطبى، الذى خسر عشرة آلاف طبيب خلال العام الماضى، واستبدالهم يحتاج سنوات من التدريب والتأهيل

وأردفت أن الحكومة لديها العديد من الأفكار لتعويض الأيدى العاملة، والتصدى لتلك الموجة، لكن حتى الآن فإن التقاعد المبكر والهجرة مازالت تؤثر بشكل كبير.