جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، أدريان واتسون، على "تويتر" إن "أى ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم بالونات مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح".
وتابعت واتسون أن الصين "لديها برنامج منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية".
يأتى رد المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، بعد أن كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الإثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوى الصيني، بشكل غير قانونى، أكثر من 10 مرات، منذ 2022.
وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانونى للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوى لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضى فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانونى المجال الجوى الصينى أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن ترد على اتهام بكين بإرسال مناطيد إلى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.