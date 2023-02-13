«القاهرة الإخبارية»| وزير الطاقة الإماراتى: نشجع استثمارات الطاقات المتجددة

وأضاف المزروعى، أنه على مستوى الطاقة، هناك العديد من التحديات التى يعملون على إيجاد حلول جذرية لها، ومن أهم الحلول ضرورة رفع وتيرة الاستثمار فى الطاقات المتجددة للوصول إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050.
وأوضح أن الاستثمار فى مجال النفط والغاز ضرورى خلال فترة التحول نحو الطاقات المتجددة، وهو ما دعا دولة الإمارات إلى رفع سقف إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل للعمل على سد أى عجز مستقبلى فى احتياجات العالم.
وتابع: هناك زيادة للطلب على النفط، وبالتالى نحاول زيادة الاستثمارات فى ذلك المجال والتشجيع عليه حتى نتعدى مرحلة التحول نحو الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى الاستثمار وتلبية الاحتياجات من النفط والغاز للأسواق العالمية، من خلال التزامها ضمن مجموعة "أوبك بلس"، لافتًا إلى أن هناك توازن بين العرض والطلب فى سوق النفط العالمية.
وذكر أن هناك تعاونًا والتزامًا داخل "أوبك بلس"، وهو ما يؤدى إلى استقرار فى سوق النفط والغاز لم يشهده من قبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت على هذا العام "عام الاستدامة"، إذ تحرص الدولة على الجاهزية لاستضافة العالم فى "كوب 28" وتقديم حلول عملية وخارطة طريق للتحول نحو الحياد الكربونى وتخفيض البصمة الكربونية.
وأكد أن العالم عليه العمل سويًا لتحقيق هذا الطموح، مثنيًا على ما تم إنجازه خلال مؤتمر "كوب 27" والذى أقيم فى شرم الشيخ العام الماضى، متمنيًا أن يكون مؤتمر "كوب 28" بالإمارات مكملًا لما تم إنجازه فى مؤتمر شرم الشيخ.
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