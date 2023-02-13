العالم اليوم - ميرسك تقاضي إيفرغرين بسبب حادثة الجنوح بقناة السويس

انتم الان تتابعون خبر ميرسك تقاضي إيفرغرين بسبب حادثة الجنوح بقناة السويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 04:20 مساءً - قالت مجموعة ميرسك للشحن، الاثنين، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة إيفرغرين المالكة والمشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في عام 2021، وطالبت بتعويض عن التأخيرات التي تسببت فيها حادثة الجنوح.

ولم تكشف الشركة الدنماركية عن حجم التعويض المطلوب أو التوقيت الذي رفعت فيه الدعوى. ووردت الأنباء أولا في موقع شيبينغ ووتش الإخباري الدنماركي المعني بقطاع الشحن.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: "رفعت ميرسك دعوى على إيفرغرين المالكة والمسؤولة فنيا عن السفينة أمام المحكمة البحرية والتجارية العليا الدنماركية لأن ميرسك تكبدت خسائر بسبب إغلاق إيفر غيفن لقناة السويس".

وسدت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، المجرى الملاحي للقناة وسط رياح قوية لستة أيام في مارس 2021، مما أدى لتوقف حركة الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

والسفينة مستأجرة لشركة الشحن التايوانية إيفرغرين من شركة شوي كيسن اليابانية التي تمتلكها.