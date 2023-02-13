العالم اليوم - بأعجوبة.. هكذا نجا اللاعب التونسي رامي مصدق من زلزال تركيا

انتم الان تتابعون خبر بأعجوبة.. هكذا نجا اللاعب التونسي رامي مصدق من زلزال تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 04:20 مساءً - لم يكن الشاب التونسي رامي مصدق، لاعب كرة القدم، يعتقد لوهلة أن سفره إلى تركيا أوائل العام الجاري لخوض مسيرة كروية كانت تحمل في طياتها آمالا وطموحات عريضة ستتحول في لحظات معدودة إلى كابوس مخيف ومغامرة محفوفة بالمخاطر.

حدث ذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة من تركيا وسوريا من بينها مدينة هاتاي التي يوجد بها فريق كرة القدم هاتاي سبور المنافس الدوري التركي الممتاز والذي ينتمي إليه مصدق.

وفجر السبت، حوالي الثالثة فجر اختلطت مشاعر الفرحة والطمأنينة لدى رامي مصدق وهو ينزل من مدرج الطائرة التابعة للخطوط التونسية عند وصولها إلى مطار قرطاج، قادمة من اسطنبول وعلى متنها عدد من التونسيين الذين عاشوا أياما عصيبة، بعد الزلزال المدمر الذي أودعى وأودى بحياة 31643 في تركيا، فضلا عن إصابة عشرات الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.

كان اللاعب التونسي المحترف في نادي هاتاي سبور، واحدا من الناجين من الزلزال، وذلك بعد أن عاش مغامرة محفوفة بالمخاطر إثر الهزة الأرضية التي حولت المنزل الذي كان يقيم به إلى ركام.

أيام عصيبة

ويروي رامي مصدق قصة نجاته من الموت قائلا: "في البداية أحمد الله وأشكره بأن كتب لي حياة جديدة وأنقذني من موت محقق، بعد أن هوى المبنى الذي كنت أقيم به تماما على الأرض بعد نحو دقائق معدودة من خروجي لقضاء شأن ما، شاهدت بأم عيني الجدران تتهاوي والمنزل ينهار ليتحول في لحظات إلى ركام من الحجارة، فيما كان من بقوا داخله يصيحون ويطلبون النجدة دون جدوى."

ويقول اللاعب التونسي البالغ من العمر 21 عاما، في حديث خاص لسكاي نيوز عربية: "لا أصدق أني نجوت من الموت بأعجوبة بعد أن رأيت مشاهد مروعة ومهولة، الحمد لله على كل شيء، حتى الآن مازالت أشعر بوقع الزلزال وأنهض مذعورا أحيانا لأن الأمر فعلا لا يصدق من هول الهزة العنيفة التي حدثت بعد خروجي من البيت الذي كنت أقيم به منذ شهر يناير الماضي."

وبشأن سفره إلى مدينة هاتاي التركية، لبدء تجربة كروية احترافية جديدة مطلع 2023، كشف مصدق في حديثه : مثل كل اللاعبين الشبان في فريقي كان طموحي كبيرا في خوض هذه التجربة الخارجية، وتطوير مستواي الكروي، وبعد سلسلة من الاختبارات مع إحدى الأكاديميات الرياضية في اسطنبول، انتقلت إلى نادي هاتاي سبور في أواخر يناير لتوقيع العقد والالتحاق بفريقي الجديد، الذي وفر لي الإقامة في أحد المنازل الصغيرة بالمدينة في انتظار تسوية بعض الإجراءات، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان".

ولعب رامي مصدق ضمن بفريق الشباب في نادي واحة قبلي مسقط رأسه قبل السفر إلى تركيا عبر اتفاق مع أحد وكلاء اللاعبين، وكان من المزمع أن تبدأ مسيرته مع ناديه في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.

ويروي اللاعب التونسي اللحظات العصيبة التي عاشها، "يوم حدوث الزلزال، كنت داخل المنزل الذي يوجد به تقريبا 22 مقيما في ذلك الوقت المبكر من الصباح، خرجت من المبني مع أحد زملائي بالفريق وهو لاعب تركي، وبعد دقائق كنا نشاهد المبني ينهار بالكامل، لم أفكر في تلك اللحظة إلا في العناية الإلهية خصوصا أني علمت فيما بعد بأن 17 شخصا كانوا داخل المنزل قد قضوا".

النوم في سفوح الجبال

وتابع مصدق: "لم أخلد للنوم لأكثر من يومين، قضيتها في الشارع في الظلام وفي البرد الشديد، ولجأت إلى الجبال للمكوث فيها خوفا من سقوط البنايات القريبة".

وتمكن رامي مصدق بمساعدة صديقه التركي من الخروج من المدينة، بعد 3 أيام من الزلزال قضاها في الشارع أو في جبل قريب من المنطقة بحسب قوله.

وأكد أنه اتصل بوالدته بعد يومين من الزلزال تقريبا، والتي لم تصدق أنه على قيد الحياة خصوصا بعد فقدان الاتصال به.

وبعد 3 أيام، يضيف الشاب التونسي: "تم نقلنا إلى مطار أضنة ومنه في رحلة جوية داخلية إلى مطار إسطنبول قبل أن يتم إجلاؤنا على متن رحلة عادية إلى تونس حيث وصلنا صباح السبت."

وكانت القنصلية التونسية بإسطنبول قد أعلنت 2023، أنها تمكنت من الاتصال بالتونسيين المقيمين في تركيا رانية الزين ورامي مصدق وجيهان غرياني، بعد عدم تمكن عائلاتهم من الاتصال بهم جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأفادت القنصلية، أنه بخصوص لاعب كرة القدم رامي مصدق، فقد تحركت البعثة وأجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات التركية المختصة وتمكنت من الاتصال بالمعني بالأمر.

وبخصوص مستقبله الكروي، أكد رامي مصدق أنه على تواصل مع أحد أصدقائه وزملائه الجدد في تركيا، لكنه لا يعلم ما إذا كان سيجدد العقد مع نادي هاتاي سبور أم لا، خصوصا أنه ما يزال يذكر لحظات الخوف وهول المخاطر بعد الزلزال، مضيفا أن هاتاي بدوره أعلن عن انسحابه من الدوري التركي بعد تضرر الملاعب والمنشآت الرياضية وغيرها في المدينة بأكملها.