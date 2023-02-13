العالم اليوم - فيديو.. ممرضة تغامر بحياتها لإنقاذ مرضى أطفال من زلزال تركيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ممرضة تغامر بحياتها لإنقاذ مرضى أطفال من زلزال تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 04:20 مساءً - أثارت ممرضة شابة إعجاب رواد المواقع الاجتماعية، بعدما رصدتها كاميرات المراقبة وهي تغامر بحياتها لإنقاذ الأطفال المرضى من الزلزال المدمر، الذي هز تركيا، الإثنين الماضي.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته قناة "تي آر تي خبر" التركية، لحظة اهتزاز أركان مستشفى عنايت توبجوغلو في غازي عنتاب جراء وقوع الزلزال القوي.

وبدلا من الهروب، شرعت الممرضة شيماء الأكوش في الركض بين مختلف مرافق المستشفى، لإخراج الأطفال المرضى من غرفهم خوفا من سقوط البناية عليهم.

وقالت "تي آر تي خبر" إن شيماء، وهي ممرضة أطفال في مستشفى عنايت توبجوغلو، نجحت في إنقاذ حياة عدد من الأطفال.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت الأكوش: "عندما بدأ الاهتزاز الأول، ذهب تفكيري مباشرة نحو الأطفال وأردت إنقاذهم".

وأضافت: "أعرف هؤلاء الأطفال، حيث كنت أتحقق من حالاتهم باستمرار.. هم مؤتمنون على الله أولا، ثم علينا".

وأوضحت: "عائلتي تتواجد في غازي عنتاب أيضا، لكن لم يكن بإمكاني إجراء مكالمة هاتفية. لم أكن أعرف كيف كانت أحوالهم، لكنني حاولت أداء واجبي. ضميري مرتاح جدا".

وتابعت: "لو حدث شيء للأطفال، كان سيكون من الصعب علي التخلص من الشعور بالذنب".