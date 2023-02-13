«إكسترا نيوز»: النقابات الفرنسية تهدد بإضراب يشل البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "تصعيد جديد من قبل النقابات العمالية فى فرنسا، حيث هددت بشل البلاد فى شهر مارس المقبل، إذ أصر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على مساعيه لإقرار خطة إصلاح نظام التقاعد".

وأضاف: "التصعيد يأتى بعد مشاركة مئات آلاف الأشخاص فى فرنسا للمرة الرابعة فى أقل من شهر، ضد تعديل نظام التقاعد، بينما حذرت النقابات من تداعيات تعبئة أوسع، وحملت ماكرون والحكومة المسؤولية".

وتابع: "السلطات الفرنسية نشرت 10 آلاف عنصر من الشرطة بينهم 4 آلاف و500 فى العاصمة، حيث سجلت خلال الاحتجاجات السابقة أعمال عنف وشغب، فيما تم توقيف عدد من الأشخاص فى العاصمة باريس".

واستطرد: "استطلاعات الرأى ما زالت تكشف عن أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذى ينص على رفع سن التقاعد القانونى من 62 إلى 64 عاما، ولكن الحكومة تصر على تنفيذ الإصلاح الذى تجرى مناقشته حاليا فى الجمعية الوطنية فى أجواء من التوتر".

وأوضح التقرير: "فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التى تعتمد أدنى سن قانونى للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة، واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالى لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان".