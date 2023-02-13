قراصنة روس يخترقون موقع قاعدة عسكرية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن الموقع لا يعمل، وعند محاولة الدخول إليه فى بروكسل، تعذّر تحميل الصفحة، وبعد فترة تظهر رسالة تفيد بأن "المهلة قد انتهت".
وفى برلين عند محاولة فتح الموقع، تظهر صورة تحمل شعار القيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو، لكن الصفحة غير نشطة ولا تحتوى على أية روابط أو مواد.
وتعد قاعدة رامشتاين الجوية هى معقل للقوات الجوية الأمريكية شمالى ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية فى أوروبا، وهى واحدة من قواعد الناتو، وتقع قاعدة رامشتاين بالقرب من بلدة رامشتاين فى ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وهى أكبر معقل للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويتمركز فى القاعدة نحو 15 ألف عسكرى، ويعمل فيها ما يقرب الـ 30 ألف متخصص مدنى.
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