اشتية: تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية يستوجب مقاطعتها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية، بـ"شرعنة" البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التى تمارسها هذه الحكومة المتطرفة، مشددا على أن تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية يستوجب مقاطعتها واعتبارها خارجة على القانون.





وأكد اشتية - فى كلمته بمستهل جلسة الحكومة فى رام الله - أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

وشدد على "أن هذا التمرد على القانون الدولى، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدى، وعليه، ننادى بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون".

واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذى جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا اشتية، أبناء الشعب الفلسطينى إلى "الوحدة فى مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفى ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامى من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالى، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضى".