العالم اليوم - أرقام لافتة من القمة العالمية للحكومات في دبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 03:22 مساءً - تحفل القمة العالمية للحكومات التي انطلقت، الاثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بالعديد من الأرقام اللافتة في هذا الحدث الذي يستعرض أبرز التحديات العالمية والحالية والمستقبلية.

وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في وقت سابق اثنين، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير الجاري. ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أرقاما عن القمة، وهي على النحو التالي: تشارك 150 دولة في القمة.

يشارك 10 آلاف مسؤول حكومي وقادة الفكر، بينهم 250 وزيرا.

تشارك في القمة 80 منظمة دولية وإقليمية.

من المقرر أن تشهد القمة عقد 80 اتفاقية. تشهد القمة 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية.

تتضمن القمة 6 محاور رئيسية.

يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

يتضمن جدول أعمال القمة 22 منتدى.

تشهد القمة تقديم 20 تقريرا.

توزع في القمة 7 جوائز عالمية. طبقا لـ"وام"، فإن القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

تستعرض القمة، من خلال جلساتها التي يتحدث فيها مئات الشخصية العالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

تناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطورا ورخاء وأمنا في مختلف القطاعات.

تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

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