نوفاك: روسيا خفضت صادرات الغاز إلى أوروبا واتجهت للصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف نوفاك فى مقال لمجلة "سياسة الطاقة" إن إنتاج الغاز الروسى انخفض العام الماضى بنسبة 11.66% إلى 673.8 مليار متر مكعب فيما تراجعت الصادرات بنسبة 25.1% إلى 184.4 مليار متر مكعب.

وعن أسباب التراجع أشار المسؤول الروسى إلى أن انخفاض الصادرات والإنتاج يرجع إلى تخلى الدول الأوروبية عن شراء الغاز الروسى، فضلا عن التخريب التى طال أنابيب "السيل الشمالى 1 و2".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسى أن موسكو تواصل الاستثمار المخطط لحقول الغاز، حيق تم تدشين عدد من الحقول.

كما لفت إلى أن إمدادات الغاز الروسى إلى الصين تتزايد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث صعدت الإمدادات عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" بنسبة 48% وبلغت أعلى مستوى لها عند 15.4 مليار متر مكعب.

وأشار نوفاك إلى أن روسيا تولى أهمية خاصة لتطوير إنتاج الغاز الطبيعى المسال، ووفقا له فقد زادت صادرات الغاز الطبيعى المسال العام الماضى بنسبة 7.9% وبلغت 45.7 مليار متر مكعب.

وعن أهمية سوق الغاز المسال، قال نوفاك: "أصبح سوق الغاز عالميا بقدر الإمكان، وانطلاقا من سهولة نفط الغاز سيزداد الطلب على الغاز المسال أكثر وأكثر".

وأوضح أن روسيا تعمل أيضا على التطوير التكنولوجى لصناعة الغاز، وبشكل أساسى على إنشاء مراكز تسييل الغاز، وفى هذا الإطار تم تخصيص مليار روبل.