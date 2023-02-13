اليابان: توجيه تهم إضافية للمشتبه به فى اغتيال شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن الادعاءات الإضافية ضد تيتسويا ياماجامى البالغ من العمر 42 عامًا قد تؤدى إلى إنهاء تحقيقات الشرطة فى الحادث المميت الذى وقع فى يوليو الماضى، وأثار الصدمة بين الشعب اليابانى بينما استمرت توابعه يتردد صداها حتى الآن.

ويُعتقد أن ياماجامى أجرى تجارب على إطلاق نار على منشأة فى مدينة نارا يُقال أنها تابعة لكنيسة التوحيد فى 7 يوليو، أى قبل يوم من حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى صنع مسدسات وبارود بدون إذن من السلطات.

وتُوفى آبى أطول زعيم لليابان فى الثامن من يوليو بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بينما كان يلقى خطابا فى حملته الانتخابية فى المدينة الغربية قبل يومين من انتخابات مجلس المستشارين، وقد تم القبض على ياماجامى على الفور.

وذكر المحققين أن المتهم كان يحمل ضغينة ضد كنيسة التوحيد، وهى جماعة دينية مقرها كوريا الجنوبية ومشهورة فى اليابان ويُعتقد أن آبى كان على صلات بها بخصوص دعمه فى الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين. بينما سلط الاغتيال الضوء على الروابط التى تجمع السياسيين، وخاصة أعضاء الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، وأعضاء الكنيسة المثيرة للجدل بحسب كيودو.