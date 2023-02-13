عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 672.9 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و854 ألفا و115 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 102.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ697 ألفا و674 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و753 وفاة.