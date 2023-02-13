العالم اليوم - السيسي: نثمن دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:18 مساءً - ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، "دور دولة الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات"، وذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأوضح الرئيس المصري في جلسة بعنوان"تسريع التنمية والحوكمة" أدارها الزميل فيصل بن حريز، أن "مصر واجهت مجموعة من التحديات منذ عام 2011، من أهمها تحديات الطاقة والموارد".

وأضاف أن "المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشعب المصري"، معتبرا أن "العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات".

كما أشار إلى أن بلاده "تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل"، مضيفا أنها نجحت كذلك في "توفير 8 مليارات دولار، من خلال توفير شبكة نقل محدثة".

وفي وقت سابق الإثنين، التقى السيسي مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن "الشيخ محمد بن راشد أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مثمنا دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي".

وأوضح أن اللقاء "شهد تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كافة الأصعدة، لاسيما مع دبي".

وأشار إلى أن ذلك "انعكس إيجابا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين".

كما أكد السيسي أن "تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة"، معربا عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وشدد على أن القمة "تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلا ملهما لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية"، مؤكدا أن "الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى، يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين، والتي تمثل أساسا مهما للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة".