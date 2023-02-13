العالم اليوم - بالفيديو.. كويكب يدخل المجال الجوي للأرض ويحترق في السماء

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. كويكب يدخل المجال الجوي للأرض ويحترق في السماء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:18 مساءً - عاش سكان جنوبي إنجلترا تجربة مثيرة، عندما شاهدوا بأعينهم دخول كويكب صغير للمجال الجوي لكوكب الأرض، ليحترق أمامهم ويضيء السماء في مشهد فريد.

وشوهد الكويكب، الذي أطلق عليه اسم "Sar2667"، والبالغ طوله مترا، قبل الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش صباح الإثنين، بقليل.

واعتبرت وكالة الفضاء الأوروبية، أن التنبؤ مسبقا بدخول الكويكب المجال الجوي للأرض، "علامة على التقدم السريع في القدرات العالمية لاكتشاف الكويكبات".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن "الجسم من المتوقع أن يصطدم بأمان" بالغلاف الجوي للأرض، بالقرب من مدينة روان الفرنسية".

وبدورها، قالت "منظمة النيزك الدولية"، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، إن الجسم دخل على بعد 4 كيلومترات من الساحل الفرنسي، ويحدث تأثير كرة نارية".

ووثق الكثير من سكان جنوبي إنجلترا الحدث الفريد بكاميرات هواتفهم المتحركة، وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي تويتر: "الكويكب أضاء السماء بوميض وردي.. لقد كان مذهلا".

وكان آخر كويكب يُتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض، شوهد في السماء فوق أونتاريو في كندا، في نوفمبر من العام الماضي.

وفي يناير، كان كويكب بحجم حافلة صغيرة في مسار تصادم مباشر مع الأرض. ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون قد تفكك في الغلاف الجوي قبل الاصطدام.