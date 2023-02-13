مستوطنون يجددون تدنيس الأقصى
جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، تدنيسهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات العدو الصهيوني.
ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن مصادر مقدسيّة، القول: إنّ "عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات وطقوسًا استفزازية، وسط تلقّيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل"".
ويُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).
وتقوم قوات العدو الصهيوني بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى بحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.
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