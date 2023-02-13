رئيس باراجواى بقمة الحكومات: العالم يواجه شبح أزمة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - قال ماريو عبدو بينيتيز، رئيس باراجواى، إنَّ أزمة سلاسل الغذاء العالمية رفعت من أسعار الطاقة، وأسهمت فى زيادة معدلات التضخم، وبات العالم يواجه شبح أزمة اقتصادية شديدة.





وأضاف بينيتيز، فى كلمته بالجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بدبى، اليوم الإثنين، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الظروف الاقتصادية الضبابية دفعت الدول إلى شراكات استراتيجية، مشيرًا إلى أن باراجواى دولة منتجة للغذاء بشكل أساسى، وثالث أكبر مصدر لنبات "الفاصوليا" وتاسع أكبر دولة منتجة للحوم الأبقار فى العالم.

وذكر بينيتيز، أننا نحتاج مزيدًا من الوقت حتى يكتشف العالم قدرات دولته فى إنتاج الغذاء، وأوضح أن باراجواى يوجد بها نظام ضريبى أكثر تنافسيًة فى العالم والدولة الأسرع نموًا فى أمريكا الوسطى عام 2023، وأكد أن ازدهار القطاع الخاص يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية أكبر.

وانطلقت القمة العالمية للحكومات، فى مدينة دبى الإماراتية، اليوم الإثنين، بمشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 250 وزيرًا، إضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.