وأضاف بينيتيز، فى كلمته بالجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بدبى، اليوم الإثنين، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الظروف الاقتصادية الضبابية دفعت الدول إلى شراكات استراتيجية، مشيرًا إلى أن باراجواى دولة منتجة للغذاء بشكل أساسى، وثالث أكبر مصدر لنبات "الفاصوليا" وتاسع أكبر دولة منتجة للحوم الأبقار فى العالم.
وذكر بينيتيز، أننا نحتاج مزيدًا من الوقت حتى يكتشف العالم قدرات دولته فى إنتاج الغذاء، وأوضح أن باراجواى يوجد بها نظام ضريبى أكثر تنافسيًة فى العالم والدولة الأسرع نموًا فى أمريكا الوسطى عام 2023، وأكد أن ازدهار القطاع الخاص يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية أكبر.
وانطلقت القمة العالمية للحكومات، فى مدينة دبى الإماراتية، اليوم الإثنين، بمشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 250 وزيرًا، إضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس باراجواى بقمة الحكومات: العالم يواجه شبح أزمة اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.