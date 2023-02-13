«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن إضراب الممرضين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «تطور جديد تشهده الإضرابات فى بريطانيا مع استعداد الممرضين فى إنجلترا لتصعيد نزاعاتهم مع الحكومة؛ من خلال إشراك موظفين من أقسام هيئة الخدمات الوطنية الصحية تشمل العناية المركزة وأقسام السرطان فى سلسلة من الإضرابات لمدة 48 ساعة، وسط مخاوف على صحة المرضى».

وأضاف: «تخطط النقابة الكلية الملكية للتمريض فى بريطانيا للإعلان عن أول إضرابات مستمرة لمدة 48 ساعة، بدلا من قصر الإضراب على 12 ساعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، لكن الكلية الملكية للتمريض أكدت أنها ستضع مجموعة من القواعد للحالات السريرية الأكثر إلحاحا، كجزء من التزام قانونى بعدم تعرض الحياة للخطر، ونبهت هيئة الخدمات الوطنية الصحية وهى الهيئة التى تمثل خدمات المستشفيات أن الإضرابات أدت إلى تأجيل 137 ألف موعد حتى الآن لذلك طالبت الهيئة رئيس الوزراء ريشى سوناك، بالانخراط فى محادثات تسوية للأجور معتبرة أن الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الاضطراب هى أن تتحدث الحكومة إلى النقابات بشأن دفع أجور السنة المالية».

وتابع التقرير: «وتتواصل الاضطرابات فى مختلف أرجاء بريطانيا من مختلف الفئات من سائقى القطارات إلى طواقم الرعاية الصحية وسط مخاوف من أن تدخل بريطانيا حالة من الشلل التام، فى وقت حث فيه مسؤولون من هيئة الخدمات الوطنية الصحية رئيس الوزراء ريشى سوناك على الانخراط فى محادثات تسوية الأجور معتبرين أن الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الاضطراب هى إنهاء الإضرابات، مما يعنى أنه يجب على الحكومة التفاوض بشأن دفع أجور هذه السنة المالية».