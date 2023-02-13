محمد بن راشد: مصر تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، إن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى، ولها دور رائد فى الدفاع عن القضايا العربية.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بالشيخ محمد بن راشد، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كافة الأصعدة.

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