انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل فى نيوزيلندا بسبب عاصفة استوائية

جدة - نرمين السيد - وحذر وزير إدارة الطوارئ فى البلاد كيران ماكانولتى - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، من أن "هذا اليوم سيكون حرجا بسبب مزيج خطير جدا من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة".
وقال ماكانولتى إنه "إذا بقيت الأحوال الجوية بهذه القساوة فسيكون من الخطير العمل على الشبكة"، موضحا أن "الحكومة تدرس إعلان حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة فقط فى تاريخ البلاد"، مضيفا أن "البلاد قد لا تضطر إلى ذلك فى نهاية المطاف".
وكانت رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلوتر/ساعة قد ضربت شمال نيوزيلندا، بينما شهد جسر ميناء أوكلاند رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومتر/ساعة.
وتسبب الطقس السيئ أيضا فى تعطيل شبكة النقل فى نيوزيلندا حيث تأثرت بشدة الرحلات الجوية والقطارات ومواعيد الحافلات.
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