العالم اليوم - زلزال شرق المتوسط يخلف أطفالا أيتاما.. كيف نتعامل معهم؟

انتم الان تتابعون خبر زلزال شرق المتوسط يخلف أطفالا أيتاما.. كيف نتعامل معهم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 01:20 مساءً - خلف الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا عددا كبيرا من الأيتام، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن الأطفال في سوريا لا يزالون يواجهون إحدى أكثر الحالات الإنسانية تعقيدا في العالم، حيث إن ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ولا يعرف بعد عدد الأطفال الذين أخرجوا أحياء من تحت الركام، بينما لم تكتب لعائلاتهم فرصة النجاة، لكن خبراء يقولون إن العدد "كبير".

ومن بين هذه الحالات، طفلة ترقد حاليا في إحدى المستشفيات، والتي أبصرت النور يتيمة بعد أن توفيت والدتها عقب ولادتها تحت الأنقاض.

ولم يتسن لوالدتها تسمية ابنتها، وهو ما جعل الأطباء يسمونها "آية".

في المقابل، تقول الأمم المتحدة إنه من المرجح أن تكون المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والتعليمية قد تضررت أو دمرت بسبب الزلزال الكبير، مما سيؤثر بشكل سلبا وبشكل إضافي على الأطفال.

وتضيف أن الأطفال في سوريا لا يزالون يواجهون إحدى أكثر الحالات الإنسانية تعقيداً في العالم حيث إن ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأوضحت أن نحو 23 مليون شخص، من بينهم مليون وأربعمائة ألف طفل، من المرجح أن يتعرضوا للخطر في سوريا وتركيا بعد الزلزال وآثاره وتبعاته، التي حولت آلاف المباني إلى أنقاض.

وفي حديثها لـ"دوت الخليج"، قالت الاستشارية النفسية، الدكتورة كارين إيليا: