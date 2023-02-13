مديرة صندوق النقد: حان الوقت لنقف جميعا بجوار الشعب السوري الذي دمره...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 12:29 مساءً - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الإثنين إنه حان الوقت للوقوف بجوار الشعب السوري الذي دمره الزلزال.

وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات أن دول الخليج العربية تجري إصلاحات حثيثة بشأن إنفاقها وحشدها للتمويل.

وتابعت جورجيفا أن الأسواق لديها مبررات وجيهة لمزيد من التفاؤل مع استبعاد انزلاق الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ومع رفع القيود في الصين.

وأضافت “رأينا نتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية ونتوقع انحسار التضخم”.