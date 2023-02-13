جدة - نرمين السيد - أدان النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف، دعوة السفارة الأمريكية مواطنيها إلى عدم السفر إلى روسيا ومغادرة المواطنين الأمريكيين المقيمين فيها على وجه السرعة.





وقال جباروف، إن "تصريحات السفارة الأمريكية هذه تمثل استفزازا وتدخل فاضح فى شؤون روسيا". وأضاف:" أن هذا استفزاز ومحاولة لزيادة درجة التوتر العام". وكانت السفارة الأمريكية لدى موسكو دعت - فى وقت سابق من اليوم - مواطنيها إلى عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: تصريحات السفارة الأمريكية «استفزاز وتدخل فى شؤوننا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.