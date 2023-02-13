الصين: عشرات المناطيد الأمريكية حلقت فى مجالنا الجوى العام الماضى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن مناطيد أمريكية حلقت فى المجال الجوى الصينى على ارتفاع كبير دون إذن من السلطات الصينية، وذلك لأكثر من 10 مرات خلال العام الماضى.





وأضاف المسؤول الصينى -حسبما ذكرت صحيفة "شاينا ديلى" الصينية، اليوم الإثنين- "منذ العام الماضى، حلقت مناطيد أمريكية فوق أراضى الصين أكثر من عشر مرات دون أى تصريح". ولم يكشف المتحدث الصينى عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن. وكانت طائرة مقاتلة أمريكية قد أسقطت منطادا صينيا قبالة السواحل الأطلسية بعد أن حلق فوق مواقع عسكرية حساسة تخزن فيها صواريخ نووية وقاذفات استراتيجية تحت الأرض.

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