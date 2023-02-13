وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى- فى بيان، اليوم الإثنين- على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذى سيدفع الجميع ثمنه، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التى تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة أن التوسع الاستيطانى وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وقال إن الممارسات الأحادية التى تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين هى ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.