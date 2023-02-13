الأردن يدين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤر استيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى- فى بيان، اليوم الإثنين- على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذى سيدفع الجميع ثمنه، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التى تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة أن التوسع الاستيطانى وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال إن الممارسات الأحادية التى تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين هى ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.