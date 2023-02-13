النمسا: لن ندرب الجنود الأوكرانيين على معدات عسكرية متطورة

جدة - نرمين السيد - وقالت تانر - فى تصريحات اليوم الإثنين - إن دعم أوكرانيا هو قرار سيادى لكل دولة، ويجب أن يتم فى إطار قوانينها رغم قرار الاتحاد الأوروبى بالموافقة على تدريب الجنود الأوكرانيين عسكريا.
وأوضحت الوزيرة أن عدم تدريب الجنود الأوكرانيين يرجع إلى أسباب سياسية أبرزها الجدل الحزبى الداخلى الشائك حول الحياد، مشيرة إلى التزام بلادها بشكل صارم بالحياد، مقارنة بالدول المحايدة الأخرى فى أوروبا وعلى سبيل المثال تقوم أيرلندا بتدريب الجنود الأوكرانيين ضد إزالة الألغام.
يشار إلى أنه يجرى فى سويسرا حاليا نقاش حاد حول ما إذا كان ينبغى السماح بنقل أسلحة من الإنتاج المحلى إلى أوكرانيا.
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