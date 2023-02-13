العالم اليوم - رغم الرياح المعاكسة.. رفع توقعات النمو بمنطقة اليورو في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 12:22 مساءً - رفع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توقعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023 من 0.3 بالمئة، إلى 0.9 بالمئة، على خلفية انخفاض أسعار الغاز، مشيرا إلى أنها ستتجنب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.

وخفضت بروكسل توقعات التضخم الإجمالية للعام المقبل إلى 5.6 بالمئة من 6.1 بالمئة في التوقعات السابقة، لكنها حذرت من أن "الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية".

وكان اقتصاد منطقة اليورو تجنب الركود خلال الربع الأخير من عام 2022، ليحقق نموا طفيفا، بعكس التوقعات التي كانت ترجح انكماشه.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 3.5 بالمئة على مدار السنة، بحسب تقديرات معهد "يوروستات".

وتأثر النشاط الاقتصادي الأوروبي بشكل قوي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات سلاسل الإمدادات العالمية، واتخذت البنوك المركزية الأوروبية قرارات متتالية بزيادة أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما.

وساهمت السياسات النقدية المتشددة في خفض التضخم بشكل تدريجي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، هذا إلى جانب تراجع أسعار الغاز، لكن التحديات لا تزال قائمة وتثير مخاوف من الركود في عام 2023.