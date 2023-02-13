العالم اليوم - سوريا.. عمليات الإنقاذ تتواصل في المناطق المنكوبة

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. عمليات الإنقاذ تتواصل في المناطق المنكوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 12:22 مساءً - لليوم الثامن على التوالي تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث في مناطق سوريا المنكوبة.

موفدة دوت الخليج، رافقت في مدينة جبلة السورية، أحدى هذه الفرق .. ورصدت أحوال المدينة.

فرق الإنقاذ تتنقل بين المواقع المنكوبة في مدينة جبلة على أمل إيجاد ناجين.

مع وصول نداء الاستغاثة، تحرك فريق الانقاذ إلى موقع جديد.. على أمل يتضاءل إلا إنه لم ينته. دوت الخليج رافقت إحدى فرق الانقاذ في مهمته بمدينة جبلة السورية التي تتوزع على أكثر من موقع وحطام حيث لا يزال البحث جاريا.

تمضي الأيام ثقيلة وحزينة، وتنتقل العمليات المستمرة من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الانتشال ورفع الأنقاض، مما يعني ارتفاعا مرتقبا في أعداد القتلى.

هنا في هذا الموقع التقنيا سامر وأخاه الذي اعتذر عن الحديث لسوء حالته النفسية، فيما أخبرنا سامر عن زوج اخته الذي لا يزال في هذا المنزل، تحت انقاضه. واخبرنا كذلك أنه فقد الأمل بالوصول إليه حيا.

يروى سامر لـ"دوت الخليج" تفاصيل المشاهد الأولى بعد وقوع الزلزال: "كان في ثلاث محاولات .. بعد الهزة قمنا بأيدينا بنبش الركام وطلعنا أختي وبنتها - توفوا فورا و ببنتها الصغيرة ظلت عايشة".

يضيف سامر، والحزن يعتصر قلبه بسبب هول الصدمة التي خلفها الزلزال المدمر: "بعدها اجا فريق روسي و فنزويلي وهلق الفريق الاماراتي .. يا رب .. مافي أمل تلاقيه حي بس يارب الجثة .. مشان تدفنه".

في محيط المنازل المتهدمة تماما منازل أخرى لا تزال إلا أن أغلبها متصدعة.

الأهالي متخوفة وحزينة والكل بانتظار المجهول، كما يقولون، فالهزات الارتدادية مستمرة والمساعدات الواصلة غير كافية مع هول الكارثة في بلد لم يستيقظ بعد من مأساة الحرب.