وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطينى فى القدس والمناطق المصنفة (ج)، تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائى التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.
وأشارت إلى أن مجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقى واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطينى، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم متواصلان فى عموم الضفة الغربية المحتلة، لتكريس الأيديولوجية الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.
وأكدت أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولى والدول والمحاكم الدولية المختصة، كى تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وأعربت الوزارة عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولى تجاه عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلى الإحلالى، التى تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤدى إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتواصلة وفى مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون، كما حدث فى مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل فى القدس، وهجمات المستوطنين المسلحة فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتى تتصاعد يوما بعد يوم، وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة فى سباق مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين تطالب باتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد حكومة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.