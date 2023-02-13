فلسطين تطالب باتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين، من إقدام الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على حل أزماتها الداخلية، خاصة أزمة التعديلات القضائية، على حساب الأرض الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطينى.





وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطينى فى القدس والمناطق المصنفة (ج)، تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائى التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.

وأشارت إلى أن مجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقى واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطينى، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم متواصلان فى عموم الضفة الغربية المحتلة، لتكريس الأيديولوجية الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأكدت أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولى والدول والمحاكم الدولية المختصة، كى تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعربت الوزارة عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولى تجاه عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلى الإحلالى، التى تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤدى إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتواصلة وفى مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون، كما حدث فى مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل فى القدس، وهجمات المستوطنين المسلحة فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتى تتصاعد يوما بعد يوم، وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة فى سباق مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.