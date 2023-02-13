عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته. يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بشكل شبه يومى، وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهم. وحذر مسؤولون ومحللون فلسطينيون من تفجر الوضع فى القدس والضفة الغربية، خلال شهر رمضان المقبل، لعزم المستوطنين، المدعومين من وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلى، وفى مقدمتهم وزير الأمن الداخلى إيتمار بن جفير، على اقتحام المسجد خلال الشهر الكريم.

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