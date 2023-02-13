الرئيس السابق لـ CIA: روسيا تعد لهجوم جديد فى دونباس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حوار له مع موقع RND الألمانى، حيث قال الجنرال إن روسيا "تمتلك عددا كبيرا من الجنود والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من أنظمة الأسلحة، فضلا عن احتياطيات كبيرة من المواد الخام، ما يجعل من السهل تحمل القيود الاقتصادية من الدول الغربية".

وتابع بتريوس: "يبدو أن روسيا تهيئ الظروف لشن هجوم جديد فى دونباس، ربما فى اتجاه لوجانسك الشعبية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على الدبابات الغربية وتتدرب على أنظمة جديدة وتستعد لهجوم مضاد فى مكان ما بجنوب البلاد، إلا أنه من الصعب التكهن بموعد بدء الهجوم، حيث يقول الجنرال إن الطقس "سيلعب دورا كبيرا فى تحديد متى ستسمح التضاريس بالعمليات".

ودعا الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية المجتمع الغربى إلى تشديد العقوبات ضد روسيا ودعم مطالب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، بنقل طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى إلى نظام كييف.

وكان زيلينسكى قد طلب الأربعاء الماضى من لندن طائرات مقاتلة خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، ووفقا لشبكة "سكاى نيوز"، نقلا عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، فقد أصدر رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك تعليمات لوزير الدفاع بن والاس لمعرفة المعدات التى يمكن أن تنقلها البلاد إلى كييف.

من جانبه، صرح وزير الدفاع البريطانى بن والاس، بأن بلاده لن تمد كييف بأى طائرات مقاتلة فى المستقبل القريب.