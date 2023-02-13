أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

جدة - نرمين السيد - وكانت الاستخبارات الروسية قد أفادت بأن الولايات المتحدة اختارت فى يناير الماضى 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية فى روسيا ورابطة الدول المستقلة. وجاء فى بيان صدر عن الاستخبارات الروسية، اليوم الإثنين: "وفقا لمعلومات موثوقة وردت إلى جهاز الاستخبارات الروسية، يقوم العسكريون الأمريكيون بتجنيد نشط لمسلحين من الجماعات التابعة لتنظيمى داعش والقاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية فى أراضى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة". وأضاف البيان: أن الأعمال الإرهابية المخططة ستستهدف الدبلوماسيين ورجال الأمن.

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