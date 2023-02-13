العالم اليوم - الذهب ينخفض وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 11:18 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب الاثنين متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية غدا الثلاثاء والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.93 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1544.14 دولار.